Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефонаRT на русском 10:37

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
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Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Матч ТВ09:21

Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон

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Черчесов: «Попросил Акинфеева не менять номер телефона. Ситуации бывают разные»

Бомбардир.ру10:17

Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер

Чемпионат09:46

«Ситуации разные бывают». Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон

Sport24.ru11:55

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Sportbox.RU09:21

Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон. Как Игнашевича

Спорт-Экспресс08:58
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Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
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Москва установила температурный рекорд

В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
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Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове

В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
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Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

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«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-Биссаки

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила о переходе крайнего защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.
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В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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На Деву обрушится гора срочных дел.
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Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
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Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
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Пермский оперный театр ищет нового дирижера за границей

После ухода Теодора Курентзиса пермский театр оперы и балета ищет нового дирижера за границей.
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Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой

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Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене

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Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
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Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
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Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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