Футбол

Черчесов рад, что в составе ЦСКА играет много молодых футболистовСпорт-Экспресс 04:00

Вчерашнюю тренировку #ЦСКАвАвстрии посетил главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов.
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Черчесов: «Думаю, что матч ЦСКА - „Спартак“ будет подготовительным»

Евро-футбол.ру10:02

Черчесов: для ЦСКА матч со «Спартаком» будет подготовительным

Чемпионат09:37

Черчесов с ассистентом посетили тренировку ЦСКА в Австрии

Газета.Ruвчера в 20:25

Станислав Черчесов: «Не знаю, как для „Спартака“, а для ЦСКА это будет подготовительный матч»

Матч ТВ09:05

Черчесов рад, что в составе ЦСКА играет много молодых футболистов

Спорт-Экспресс04:00

Станислав Черчесов: «Не знаю, как для „Спартака“, а для ЦСКА это будет подготовительный матч»

Sportbox.RU09:05

30 июня пройдет самый странный матч ЦСКА и «Спартака»

Комсомольская правдавчера в 07:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 14:29
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 11:58
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Иномарку разорвало надвое в смертельном ДТП в Стрельне

Рядом с Константиновским дворцом, на углу Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе автомобиль Honda разорвало на две части.
Обновлено в 14:50
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи

По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Глава МИД Испании рассказал, почему назвал Россию «врагом»

Жозеп Боррель, и.о. главы испанского Министерства иностранных дел, в ходе недавней беседы с журналистами Periodico решил объяснить, что он хотел сказать, когда назвал Россию «врагом».
Обновлено в 03:39
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено в 05:45
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Музыка

Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Здоровье

Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске

В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено вчера в 06:25
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 08:39
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Обновлено в 10:37
Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

Фото: www.globallookpress.com Цель этого нововведения — полностью избавиться от проблемы "обманутых дольщиков".
Обновлено в 13:00
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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