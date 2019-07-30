Футбол
Черчесов прокомментировал завершение карьеры СамедоваГазета.Ru 07:11
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение экс-игрока национальной команды Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает Sport24. По мнению наставника, чемпион России сезона-2016/17 мог бы еще выступать на профессиональном уровне.
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