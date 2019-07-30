Футбол

Черчесов прокомментировал завершение карьеры СамедоваГазета.Ru 07:11

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение экс-игрока национальной команды Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает Sport24. По мнению наставника, чемпион России сезона-2016/17 мог бы еще выступать на профессиональном уровне.
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Черчесов прокомментировал завершение карьеры Самедова

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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