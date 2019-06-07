Футбол
Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-МариноВосток-Медиа 11:03
RT пишет, что по словам Черчесова, сборная Сан-Марино, выезжая, выдвигала пять защитников, в то время как домашние матчи проходили с четырьмя. Так, представленные модели были проанализированы для понимания того, как необходимо выстраивать игру.
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Россия — Сан-Марино: РФС превратит квалификацию Евро-2020 в чемпионат мира
Московский Комсомолец10:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
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В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
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На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
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Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
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Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
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