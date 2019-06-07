Футбол

Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-МариноВосток-Медиа 11:03

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RT пишет, что по словам Черчесова, сборная Сан-Марино, выезжая, выдвигала пять защитников, в то время как домашние матчи проходили с четырьмя. Так, представленные модели были проанализированы для понимания того, как необходимо выстраивать игру.
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Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-Марино

Восток-Медиа11:03

Россия — Сан-Марино: РФС превратит квалификацию Евро-2020 в чемпионат мира

Московский Комсомолец10:30
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