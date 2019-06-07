Футбол

Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-МариноВосток-Медиа 11:03

RT пишет, что по словам Черчесова, сборная Сан-Марино, выезжая, выдвигала пять защитников, в то время как домашние матчи проходили с четырьмя. Так, представленные модели были проанализированы для понимания того, как необходимо выстраивать игру.
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Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-Марино

Восток-Медиа11:03

Россия — Сан-Марино: РФС превратит квалификацию Евро-2020 в чемпионат мира

Московский Комсомолец10:30

Сергей Кирьяков: В матче с Сан-Марино ждем двух быстрых голов

Спорт день за днем11:18
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Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Наука

Найдены следы охватившей всю Европу эпидемии чумы

Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
Обновлено 05 июня в 05:50
Общество

Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф

Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
Обновлено в 11:26
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

Обновлено в 04:49
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.
Обновлено в 03:07
Авто

BMW отзывает кроссоверы X7 в России

Компания BMW приняла решение отозвать в России 315 больших кроссоверов X7.
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Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

Обновлено в 11:34
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей

Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

За неделю в ДНР зафиксировано более сотни обстрелов со стороны ВСУ

По данным ведомства, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов.
Обновлено в 08:05
Политика

Охранники Путина не дали Си Цзиньпину упасть со сцены

Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены.
Обновлено в 11:42
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»

Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Футбол

Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели

Обновлено в 10:09
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Общество

Сильный ветер сорвал часть кровли Воронцовского дворца в Крыму

Обновлено в 11:21
Общество

Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Происшествия

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных

Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Восточная принцесса: Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюде

Ольга Бузова оригинально появилась на красной ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ 2019.
Обновлено в 11:30
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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