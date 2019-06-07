Футбол
Черчесов прокомментировал тактику игры сборной Сан-МариноВосток-Медиа 11:03
RT пишет, что по словам Черчесова, сборная Сан-Марино, выезжая, выдвигала пять защитников, в то время как домашние матчи проходили с четырьмя. Так, представленные модели были проанализированы для понимания того, как необходимо выстраивать игру.
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Россия — Сан-Марино: РФС превратит квалификацию Евро-2020 в чемпионат мира
Московский Комсомолец10:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
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Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
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Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
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Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
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Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
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Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
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За неделю в ДНР зафиксировано более сотни обстрелов со стороны ВСУ
По данным ведомства, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов.
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Политика
Охранники Путина не дали Си Цзиньпину упасть со сцены
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
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Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Футбол
Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели
Обновлено в 10:09
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
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Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
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Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Восточная принцесса: Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюде
Ольга Бузова оригинально появилась на красной ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ 2019.
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Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10