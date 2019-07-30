Черчесов сообщил, что пару дней назад обсуждал с Самедовым данный вопрос. «Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит мы должны его уважать», — заявил тренер, слова которого приводит Sport24.

Черчесов: Самедов мог бы ещё играть и приносить пользу

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