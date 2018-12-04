Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом "Национальной спортивной премии"-2018. В номинации "Гордость России" (категория "Тренер года") рулевой россиян опередил главу федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене – Геннадия Габриляна.

Черчесов признан тренером года в России

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