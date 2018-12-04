Футбол

Черчесов признан тренером года в России
Евро-футбол.ру
14:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом "Национальной спортивной премии"-2018. В номинации "Гордость России" (категория "Тренер года") рулевой россиян опередил главу федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене – Геннадия Габриляна.
Евро-футбол.ру14:08

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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

РИА Новости14:19

Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России

Советский спорт14:11

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Sportbox.RU13:44

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Матч ТВ13:44

Черчесов — о сборной России: такой команды пожелаю каждому тренеру

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«Такой команды пожелаю любому тренеру». Черчесов - о сборной России

Спорт-Экспресс13:44

Черчесов признан лучшим тренером года на вручении Национальной спортивной премии

Sport24.ru13:40
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
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Мартынович - третий в голосовании за лучшего футболиста Беларуси

Третье место занял защитник "Краснодара" Александр Мартынович (412). Ранее также был назван лучший тренер Беларуси по итогам 2018 года.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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