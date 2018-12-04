Тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов одержал победу в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Министерства спорта России. Церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась 4 декабря в Москве.

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

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