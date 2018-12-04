Футбол

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России
REGNUM
вчера в 14:12

Тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов одержал победу в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Министерства спорта России. Церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась 4 декабря в Москве.
REGNUMвчера в 14:12

Подробнее о событии

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

РИА Новостивчера в 14:19

Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России

Советский спортвчера в 14:11

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Sportbox.RUвчера в 13:44

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Матч ТВвчера в 13:44

Черчесов — о сборной России: такой команды пожелаю каждому тренеру

Чемпионатвчера в 14:12

«Такой команды пожелаю любому тренеру». Черчесов - о сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 13:44

Черчесов признан лучшим тренером года на вручении Национальной спортивной премии

Sport24.ruвчера в 13:40
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Футбол

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Напомним, вчера сообщалось, что переговоры о трансфере Ибрагимовича в "Милан" достигли продвинутой стадии.
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Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году.
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«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
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19-летний Сафонов назван лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Первое место в опросе занял 19-летний голкипер Матвей Сафонов — 31,5%. Вторым стал нападающий Ари — 24,5%. Замкнул тройку лучших по результатам голосования Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%.
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Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
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Вальверде назвал абсурдом пятое место Месси в голосовании за «Золотой мяч»

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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