Черчесов признался, что знает секрет успешной игры Черышева в сборнойИнтересант вчера в 12:41

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу своих подопечных в сегодняшнем матче против Казахстана.

Черчесов признался, что знает секрет успешной игры Черышева в сборной

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