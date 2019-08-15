Футбол

Черчесов присутствует на матче «Спартака» с «Туном»ProstoProSport 13:21

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
На игре присутствует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которого ряд СМИ называл претендентом на пост наставника «Спартака». К 35-й минуте гости впереди – 1:0. На седьмой минуте мяч забил Штефан Гларнер.
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