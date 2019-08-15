На игре присутствует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которого ряд СМИ называл претендентом на пост наставника «Спартака». К 35-й минуте гости впереди – 1:0. На седьмой минуте мяч забил Штефан Гларнер.

Черчесов присутствует на матче «Спартака» с «Туном»

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