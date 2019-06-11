Футбол

Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41

Россия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт: Черчесов не выпустит дебютантов сборной России по футболу в игре с киприотами

ТАСС09:04

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Газета.Ru06:55

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Спорт-Экспресс03:00

На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков

Советский спорт05:41

Эксперт: сборной России в матче с Кипром надо мобилизовать все силы

РИА Новости06:03

Игроки «Нижнего Новгорода» посетят матч Россия — Кипр

Матч ТВ05:48

«Не хватает только Черышева»: Нижний Новгород с нетерпением готовится к приезду сборной России

Нижний Новгород on-lineвчера в 07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову

Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову, родившую ему сына.
Обновлено в 06:36
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Капитан «Аякса» усомнился в целесообразности перехода в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт заявил, что не уверен в целесообразности перехода в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 08:12
Политика

Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Кино

Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС

Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика

Трамп вновь раскритиковал ФРС за слишком высокую ставку

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане

Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:24
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Политика

Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное