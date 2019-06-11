Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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«Не хватает только Черышева»: Нижний Новгород с нетерпением готовится к приезду сборной России
Нижний Новгород on-lineвчера в 07:03
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