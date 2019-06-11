Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Трамп прокомментировал крушение вертолета в Нью-Йорке
Обновлено в 02:50
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за аварии
В столичном регионе произошел сбой в движении электричек Казанского направления.
Обновлено в 09:03
Общество
Гибели рыбы в московских водоемах нашли объяснение
Рыба в водоемах Москвы гибнет из-за сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде.
Обновлено в 05:17
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Политика
Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Футбол
Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту»
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
Политика
Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков
Идея о возможности встречи президентов России и США на саммите G20 в Осаке висит в воздухе, но Вашингтон пока её не конкретизировал и ни по каким каналам предметного обсуждения не идёт, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:10
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03