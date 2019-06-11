Футбол

Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41

Россия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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Футболисты «Нижнего Новгорода» посетят матч Россия - Кипр

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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
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