Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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