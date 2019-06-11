Футбол

Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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