Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
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Стадион «Нижний Новгород» сегодня вечером принимает матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020
ГТРК Нижний Новгород02:29
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
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Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
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Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
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Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
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США расширили санкции против сирийского бизнеса
Американский минфин расширил санкции в отношении нескольких компаний стран Ближнего Востока и Персидского залива, связанных с сирийским предпринимателем Самером Фозом и двумя его родственниками.
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Армия и оружие
ВС Украины активно готовят курсантов-танкистов
Неподалеку от Житомира ВС Украины ведут подготовку курсантов-танкистов.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»
Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
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Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Политика
Демократическая партия Молдавии предложила России секретную сделку
Газета "Коммерсант" пишет, что Плахотнюк изложил свои предложения в конверте, который отдал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку при личной встрече.
Обновлено в 04:20
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Общество
Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества
Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07