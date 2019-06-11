Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с КипромNews.ru 07:41

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра. 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.

Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром

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