Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с КипромСпорт-Экспресс 03:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тысяч болельщиков.
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Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.87) на тоталы в игре отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:26
Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?
Sport-placeвчера в 02:18
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма
Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.
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Политика
Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость
Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
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Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
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Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
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Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
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Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
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Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина
Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.
Обновлено в 11:46
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.
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Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября
Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
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Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
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Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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