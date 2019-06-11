Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с КипромСпорт-Экспресс 03:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тысяч болельщиков.
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Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.87) на тоталы в игре отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:26
Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?
Sport-placeвчера в 02:18
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.
Обновлено в 04:35
Футбол
Фернандо Риксен не собирается делать эвтаназию
Обновлено в 04:15
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 03:29
Общество
Петербургские школьники поразили результатами ЕГЭ 2019
Комитет по образованию подвел итоги результатов ЕГЭ 2019 по географии, математике и литературе. Особенно отличились петербургские школьники.
Обновлено в 03:22
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
В России упали цены на УАЗ «Профи»
Обновлено в 03:03
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере
Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хоть в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье
В Красноярском крае от укусов клещей пострадали почти 8 тыс. человек
В Красноярском крае за прошедшую неделю (с 31 мая по 6 июня) от укусов клещей пострадало больше 2000 человек, из них 452 ребенка, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 04:01
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями
Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57