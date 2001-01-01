Футбол

Черчесов приехал на матч «Спартака»Спорт-Экспресс вчера в 10:02

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Белек на контрольный матч "Спартака" против "Слована", сообщает официальный сайт клуба. Черчесов защищал цвета красно-белых в бытность футболистом и завершил в их составе карьеру в 2002 году.
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Черная суббота «Спартака»: поражение от «Слована», травма Селихова

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

«Слован» обыграл «Спартак» на глазах у Черчесова

Матч ТВвчера в 11:55

«Слован» обыграл «Спартак» на глазах у Черчесова

Sportbox.RUвчера в 11:55
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Политика

На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Авто

Названы самые удобные автомобили

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер

Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье

Названы семь простых способов оздоровить кишечник

Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Кино

Любовную историю Дяди Федора покажут в новой серии «Простоквашино»

Обновлено в 00:13
Происшествия

Пять человек спасены из горящей гостиницы в Кургане

Приступив к разведке, звеньями дымозащитной службы с помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с первого, второго и третьего этажей были спасены пять человек, из них четверо мужчин и одна женщина, остальные жильцы гостиницы эвакуировались самостоятельно.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Администратор НАСА Джим Бранденстайн планирует прибыть в Россию для дальнейших переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но сроки визита пока не согласованы, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
Обновлено в 01:12
Общество

Мороз в США породил «призрачные» яблоки

Обновлено 08 февраля в 08:37
Политика

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

За отсрочку «Брексита» выступают больше половины британцев

Более половины жителей Великобритании (53%) выступают за перенос даты «Брексита», сообщает газета Independent со ссылкой на результаты опроса компании BMG Research.
Обновлено в 01:13
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

Ученые выяснили, как продлить молодость

Геронтологи пришли к выводу, что скорость старения организма лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Музыка

На итальянском песенном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд

Обновлено вчера в 22:42
Наука

Раковую опухоль возрастом 240 млн лет обнаружили ученые

Ученые обнаружили признаки онкологии на останках черепахи, жившей примерно 240 миллионов лет назад, передает JAMA Oncology.
Обновлено вчера в 07:42
Музыка

В Лос-Анджелесе пройдет 61-я церемония вручения Grammy

Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград - премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy - пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией

По сообщению радиостанции France Info, в Париже произошли первые участников протестного движения «желтые жилеты» с силами правопорядка.
Обновлено вчера в 08:26
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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