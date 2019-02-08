Футбол

Черчесов приехал на матч «Спартака»Спорт-Экспресс 10:02

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Белек на контрольный матч "Спартака" против "Слована", сообщает официальный сайт клуба. Черчесов защищал цвета красно-белых в бытность футболистом и завершил в их составе карьеру в 2002 году.
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Черчесов приехал на игру «Спартака»

Матч ТВ10:29

Черчесов приехал на игру «Спартака»

Sportbox.RU10:29

Черчесов приехал на матч «Спартака»

Спорт-Экспресс10:02
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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