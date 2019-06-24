Футбол
Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»RT на русском 12:14
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56
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