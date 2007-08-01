Футбол

Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита»Нева Спорт 03:22

Уфа — Зенит
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Наставник сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу, где посетит встречу седьмого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит». На стадионе «Нефтяник» его встретил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Видео о том, как Газизов приветствует Черчесова опубликовал официальный твиттер клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов посетит матч «Уфа» — «Зенит»

Матч ТВ02:08

Черчесов прилетел на матч «Уфа» — «Зенит»

Спорт-Экспресс01:55

Главный тренер сборной России по футболу побывает на ближайшем матче «Уфы»

Телеканал UTV21 августа в 04:00

Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»

КП - Уфа22 августа в 04:50

«Зенит» без Семака, на трибунах Черчесов: «Уфа» собирает аншлаг на матч 7 тура РПЛ

Башинформ22 августа в 01:21

Встречу ФК «Уфа» и «Зенит» в столице Башкирии посетит главный тренер России Станислав Черчесов

Независимая Уральская газета22 августа в 01:11

Главный тренер сборной России по футболу проведет встречу с болельщиками в Уфе

Bash.News22 августа в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия по случаю празднования Дня независимости, передает «Диалог.ua».
Обновлено в 05:08
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Тамбов» — «Динамо»: Филипп, Нойштедтер и Нжи выйдут с первых минут

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Обновлено в 04:07
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Космос

Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Челябинске загорелся цинковый завод

Транспортерная лента загорелась в одном из цехов Челябинского цинкового завода, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь

В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал

По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Иран провел испытание новой ракеты

Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства.
Обновлено в 04:27
Футбол

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории

Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:45
Авто

Стала известна цена самого мощного автомобиля марки Ferrari в истории

Стала известная стоимость самой мощной машины итальянской компании Ferrari. В данном случае речь идет о модели SF90 Stradale.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на ракетное испытание США

Что еще известно: 19 августа в Калифорнии прошел пуск крылатой ракеты после прекращения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Политика

Лукашенко представят программу интеграции с Россией

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Единоборства

Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске

Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
Происшествия

Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Обновлено в 01:17
Политика

Глава ЕС предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»

В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
Обновлено в 06:22
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное