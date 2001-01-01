Футбол

Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита»Нева Спорт 03:22

Уфа — Зенит
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Наставник сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу, где посетит встречу седьмого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит». На стадионе «Нефтяник» его встретил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Видео о том, как Газизов приветствует Черчесова опубликовал официальный твиттер клуба.
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