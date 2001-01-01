Футбол
Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита»Нева Спорт 03:22
Наставник сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу, где посетит встречу седьмого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит». На стадионе «Нефтяник» его встретил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Видео о том, как Газизов приветствует Черчесова опубликовал официальный твиттер клуба.
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«Зенит» без Семака, на трибунах Черчесов: «Уфа» собирает аншлаг на матч 7 тура РПЛ
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Главный тренер сборной России по футболу проведет встречу с болельщиками в Уфе
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