Футбол
Ахмат — Зенит 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 09:26
|36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
|55′
|57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
|62′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
33
Эрнани
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Станислав Черчесов сегодня на матче ✌️ #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г. Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек».
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