Футбол

Ахмат — Зенит 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 09:26

Ахмат — Зенит
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Станислав Черчесов сегодня на матче ✌️ #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г. Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек».
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