Ахмат — Зенит 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 09:26

Станислав Черчесов сегодня на матче ✌️ #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г. Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек».

Политика Зеленский хочет добиться досрочных выборов в Раду Избранный президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен провести досрочные выборы в Верховную раду, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Авто Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии - подробности Стало известно о том, что российская телеведущая Ксения Собчак решила провести свой отпуск в компании режиссера Константина Богомолова в Италии.

Гаджеты Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei.

Кино В Калининграде наградили лауреатов кинофестиваля «Край света. Запад» Участники фестиваля на церемонии «отчитались» о проделанной работе в рамках шести творческих лабораторий для детей и взрослых.

Общество Над Москвой пролетела боевая авиация Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Здоровье Эксперты назвали важные правила для обретения счастья и оздоровления Эксперты презентовали несколько важных правил для обретения счастья и оздоровления.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Футбол Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом» Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт".

Происшествия В США прогремел взрыв на химзаводе В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) прогремел взрыв на химическом заводе AB Speciality Silicone.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.

Происшествия Пенсионер насмерть замерз в Петербурге Пенсионер скончался от переохлаждения. Ранее сообщалось, что 3 мая в Ленобласти сильно похолодало и в некоторых районах выпал снег.

Шоу-бизнес «У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.

Единоборства Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".

Авто Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Армия и оружие Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день «С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.

Политика В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.