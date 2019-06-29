Футбол
Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в АвстрииЧемпионат 04:02
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.
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