Черчесов посетил товарищеский матч «Оренбурга» в АвстрииМатч ТВ 14:28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч "Оренбурга" с румынским клубом "Университатя" (1:1). Встреча прошла в рамках сборов "Оренбурга" в Австрии. Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию Черчесова с наставником оренбуржцев Владимиром Федотовым.

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