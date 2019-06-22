Футбол
Черчесов посетил товарищеский матч «Оренбурга» в АвстрииМатч ТВ 14:28
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч "Оренбурга" с румынским клубом "Университатя" (1:1). Встреча прошла в рамках сборов "Оренбурга" в Австрии. Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию Черчесова с наставником оренбуржцев Владимиром Федотовым.
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