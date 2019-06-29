Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефонаRT на русском вчера в 10:37

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
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«Ситуации разные бывают». Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон

Sport24.ruвчера в 11:55

Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон. Как Игнашевича

Спорт-Экспрессвчера в 08:58

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

RT на русскомвчера в 10:37

Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер

Чемпионатвчера в 09:46

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Матч ТВвчера в 09:21

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Sportbox.RUвчера в 09:21

Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон

Спорт день за днемвчера в 10:58
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Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт

Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду

Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 00:18
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
Обновлено вчера в 16:52
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено 28 июня в 20:27
Происшествия

Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено вчера в 10:35
Космос

Астрономы обнаружили восемь похороненных двойных кандидатов AGN

Ранее ГЛАС сообщал о том, что ученые записали самую высокую энергию фотонов из Туманности краба.
Обновлено 27 июня в 12:29
Авто

В России растут продажи премиальных автомобилей

Рост показателей по продажам отмечен у восьми премиальных марок. Наибольший рост – на 80% - продемонстрировал Genesis.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Игры

В Crash Team Racing на PS4 можно повредить свои сохранения

Обновлено вчера в 11:40
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар

Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 20:18
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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