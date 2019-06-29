Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефонаRT на русском вчера в 10:37

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

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