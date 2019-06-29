Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефонаМатч ТВ 09:21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.

Спорт день за днем

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Политика Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.

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Футбол Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка Америки Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу.

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