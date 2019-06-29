Футбол

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефонаМатч ТВ 09:21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
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«Ситуации разные бывают». Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон

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Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

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Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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