Футбол
Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефонаМатч ТВ 09:21
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
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Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон
Спорт день за днем10:58
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