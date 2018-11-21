Футбол

Черчесов подвел итоги года для сборной России по футболу
Известия
вчера в 19:42

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги года для национальной команды.
Известиявчера в 19:42
Станислав Черчесов
Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало.
— Станислав Черчесов, футболистФАН вчера в 20:02

Подробнее о событии

Карета, ты куда? Не превращайся в тыкву, пожалуйста! Андронов о матче сборной

Советский спортвчера в 22:38

На последний матч года сборной России не хватило сил. А Черчесову — игроков

Sport24.ruвчера в 21:00

Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции

РИА Новостивчера в 17:53

Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от шведов в матче Лиги наций

ТАССвчера в 17:25

Черчесов: с такой командой, как Швеция, сложно играть без хорошей подготовки

Чемпионатвчера в 17:14

Станислав Черчесов: «Играть с Германией и Швецией без хорошей подготовки играть сложно»

Спорт-Экспрессвчера в 17:18

Станислав Черчесов: «Хотели выйти в высшую лигу или как это называется. Но как сложилось – так сложилось»

Sports.ruвчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
Обновлено в 00:36
Футбол

Сборная Аргентины победила команду Мексики в товарищеском матче

Обновлено в 00:16
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 00:32
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 00:16
Футбол

Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры

Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 00:26
Футбол

Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Украина и Турция сыграли вничью в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова

По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции

Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 18:33
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное