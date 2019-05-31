Футбол
Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной РоссииРИА Новости 07:19
Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Хоккей
ВХЛ со следующего сезона будет разделена на конференции и дивизионы
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) с наступающего нового сезона изменит свою структуру, и в ней появится деление на конференции и дивизионы, сообщается на официальном сайте ВХЛ.
Обновлено в 11:48
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания
Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.
Обновлено в 11:29
Политика
Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Политика
В Киеве решили украинизировать русские фамилии
Новая редакция «Украинского правописания» обяжет граждан страны изменить написание русских фамилий.
Обновлено в 13:38
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж
ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Кино
Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Кино
Николас Кейдж и Мадонна снялись в худших ремейках в истории кино
Обновлено в 09:41
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Родители скандально известного блогера Дианы Шурыгиной разводятся
Ситуация еще больше усложнилась после того, как на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной Наталья познакомилась с симпатичным фитнес-тренером Игорем Лепихиным.
Обновлено в 04:04