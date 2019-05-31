Футбол
Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной РоссииРИА Новости 07:19
Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Футбол
В «Баварии» выступают против реформы Лиги чемпионов
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения.
Обновлено в 17:15
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Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
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Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Apple может полностью отказаться от iTunes
Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Футбол
Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта»
Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено в 19:45
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено в 19:27
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Общество
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии
В сэндвичах с тунцом, которые раздавались пассажирам в салоне самолетов Air France, были обнаружены бактерии, цитирует ТАСС официальное заявление авиакомпании.
Обновлено в 16:09
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 09:54
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.
Обновлено в 09:29
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей
Супруга бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30