Футбол

Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной РоссииРИА Новости 07:19

Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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РИА Новости07:19
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