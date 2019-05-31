Футбол
Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной РоссииРИА Новости 07:19
Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Культура
Эксперт: Киносети теряют 8-10% посетителей из-за сдвижки релизов
В Госдуме 31 мая прошло заседание общественного совета при комитете по культуре, где самым горячо обсуждаемым вопросом стал механизм выдачи прокатных удостоверений.
Обновлено в 11:02
Футбол
Антон Зиньковский: Пошел бить пенальти, чтобы поздравить девушку с днем рождения
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Москве подросток-зацепер погиб на железной дороге
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Польше разбился самолет времен Второй мировой
В лесном массиве Силезского воеводства (Польша) разбился самолет, стилизованный под истребитель-перехватчик британского производства Spitfire времен Второй мировой войны.
Обновлено в 09:11
Футбол
Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.
Обновлено в 14:59
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено 29 мая в 13:39
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Политика
Луценко не пригласили на заседание СНБО
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны с участием Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея
В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
Обновлено в 16:22
Политика
СНБО предупредил Украину о рисках потери транзита газа
«Есть проблемы, которые создают наибольший риск — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января следующего года», — сказал Данилюк.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Политика
На Украине утвердили правила написания русских фамилий
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
Обновлено в 16:43
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком
Обновлено в 13:25
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36