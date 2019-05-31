Футбол
Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной РоссииРИА Новости 07:19
Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными
В ходе проведения заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины, было обнаружено несоответствие реальной скорости с заявленными показателями.
Обновлено в 11:14
Авто
Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке
Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.
Обновлено в 03:01
Теннис
Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 13:18
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 14:28
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено в 06:27
Экономика
В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Игры
Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena
Испытания проводились в режиме Capture the flag (Захват флага) в игре Quake III Arena.
Обновлено в 11:10
Политика
Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США
Власти Китая намерены создать собственный «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют деятельность китайских предприятий в некоммерческих целях.
Обновлено в 08:56
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
Обновлено в 05:12
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
В начале недели новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
Обновлено в 15:03
Хоккей
Защитник Хиетанен продлил контракт с московским клубом КХЛ «Динамо»
Финский защитник Юусо Хиетанен продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Энергетика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено в 13:53
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Футбол
Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Экономика
«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03