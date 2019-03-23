Футбол

Черчесов ответил на обвинения в примитивной игре сборной РоссииРБК вчера в 12:56

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года против Казахстана ответил на обвинения в примитивной игре сборной России. Встреча состоится в Нур-Султане (бывшая Астана) в воскресенье, 24 марта. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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