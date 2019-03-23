Футбол
Черчесов объяснился за примитивную игру сборнойНаша версия 03:11
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
|6′
Ян Вороговский
|10′
Александр Меркель
|38′
Бактиер Зайнутдинов
|51′
|61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|68′
|70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
|81′
|81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
|83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
|84′
Гафуржан Суюмбаев
|90′+5′
Казахстан
Расстановка 3‑5‑2
12
Непогодов
2
Малый
4
Постников
6
Ахметов
11
Вороговский
8
Перцух
5
Куат
23
Меркель
16
Суюмбаев
7
Мужиков
15
Турысбек
1
Бэйн
2
Палмер
5
Бэйтс
6
Маккенна
3
Шинни
10
Армстронг
22
Мактомини
8
Макгрегор
19
Макналти
18
Расселл
11
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Во время пресс-конференции в преддверии отборочного матча к Евро-2020 главный тренер российской сборной Станислав Черчесов ответил на обвинения в том, что команда играет слишком примитивно. Встреча пройдет 24 марта в Нур-Султане (ранее Астана) в воскресенье, 24 марта.
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