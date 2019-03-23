Футбол

Черчесов объяснился за примитивную игру сборнойНаша версия 03:11

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Во время пресс-конференции в преддверии отборочного матча к Евро-2020 главный тренер российской сборной Станислав Черчесов ответил на обвинения в том, что команда играет слишком примитивно. Встреча пройдет 24 марта в Нур-Султане (ранее Астана) в воскресенье, 24 марта.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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