Футбол

Черчесов ответил на обвинения в примитивной игре сборной РоссииРБК вчера в 12:56

Казахстан — Россия
сегодня
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года против Казахстана ответил на обвинения в примитивной игре сборной России. Встреча состоится в Нур-Султане (бывшая Астана) в воскресенье, 24 марта. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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