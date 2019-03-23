Черчесов ответил на обвинения в примитивной игре сборной РоссииРБК вчера в 12:56

Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года против Казахстана ответил на обвинения в примитивной игре сборной России. Встреча состоится в Нур-Султане (бывшая Астана) в воскресенье, 24 марта. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Черчесов ответил на обвинения в примитивной игре сборной России

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