Футбол
Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и КазахстаномREGNUM 06:24
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Шотландии и Казахстана. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 26 футболистов.
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