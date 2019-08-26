Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Шотландии и Казахстана. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 26 футболистов.

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

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