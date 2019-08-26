Футбол
Вести.RuЧерчесов огласил список сборной на отбор Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года. Впереди две игры: против Шотландии и Казахстана.
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В понедельник Черчесов объявит состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
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Спорт-Экспрессвчера в 11:15
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Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга
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Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
Самолет ВВС Испании рухнул в Средиземное море
Planet Today вчера в 08:12
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Новый прожиточный минимум утвержден в России
Минтруд России установил величину прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года, сообщает DEITA.
Deita.ru 24 августа в 08:02
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Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
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Санкции против Nord Stream 2 ударят по самим США — немецкая газета
Возможные санкции США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских нефтяных и газовых проектов.
REGNUM 01:25
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
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Компания BWM представила бронированную версию кроссовера BMW X5 – Protection VR6.
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Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
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Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
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Стал известен обновленный состав жюри восьмого сезона шоу «Голос»
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В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
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Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
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В деловой центр «Москва-сити» вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переедут еще 14 министерств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из федеральных чиновников.
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