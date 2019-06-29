Футбол

Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в АвстрииМатч ТВ 04:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.
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Станислав Черчесов: Радует, что в ЦСКА много молодежи

Советский спорт04:26

Черчесов рад, что в составе ЦСКА играет много молодых футболистов

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Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в Австрии

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Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в Австрии

Sportbox.RU04:42

Черчесов с ассистентом посетили тренировку ЦСКА в Австрии

Газета.Ruвчера в 20:25

Черчесов посетил сборы ЦСКА

Евро-футбол.рувчера в 17:19
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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