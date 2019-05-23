Футбол
Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020РБК 05:18
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Список из 30 футболистов опубликован на официальном сайте РФС.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Исполком РФС снял вопрос о рассмотрении изменения лимита на легионеров с повестки сегодняшнего заседания.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Накануне именитый режиссер представил в Каннах свою новую работу.
Обновлено в 01:48
Политика
Британцы сняли ток-шоу с 3D-Путиным
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности
Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
В мае метростроевцам выплатили около 81 млн рублей долгов по зарплате
В мае подрядные организации "Метростроя" перечислили сотрудникам около 81 млн рублей в счет долга по заработной плате.
Обновлено в 05:09
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
В Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:26
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Кравчук призвал к диалогу с Донбассом
Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал главные шаги, которые нужно сделать в отношении Донбасса.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии
Обновлено в 05:46
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство
В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12