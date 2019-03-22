Футбол

Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с БельгиейАргументы и Факты вчера в 23:49

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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