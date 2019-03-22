Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде БельгииФАН вчера в 21:03

Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы "в свою силу", если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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