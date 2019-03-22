Футбол

Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде БельгииФАН вчера в 21:03

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы "в свою силу", если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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