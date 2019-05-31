Футбол

Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной РоссииРБК 07:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. По словам специалиста, тренерский штаб хотел избежать форс-мажорной ситуации в случае травмы или болезни одного из голкиперов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Панамки, пиво и совет Дзюбе от Черчесова. Сборная готовится к Сан-Марино и Кипру

Спорт-Экспресс09:15

Черчесов: за 2,5 года не было такого, чтобы игрок себя проявил, а мы не заметили

Чемпионат07:49

Станислав Черчесов: «Постараемся сыграть на всех стадионах, которые принимали чемпионат мира»

Матч ТВ07:55

Станислав Черчесов: «Постараемся сыграть на всех стадионах, которые принимали чемпионат мира»

Sportbox.RU07:55

Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной России

РИА Новости07:19

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал четырех вратарей на случай форс-мажора

ТАСС07:08

Станислав Черчесов: «Сан-Марино и Кипр — легкие соперники? Для вас, зрителей в панамке с пивом»

Sport24.ru08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Здоровье

Поедающие человеческий мозг паразиты обнаружены на Гавайях

Обновлено в 07:13
Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:34
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Политика

Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:47
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Музыка

Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Происшествия

На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой

Обновлено в 10:31
Футбол

Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Экономика

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Политика

Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа

Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Здоровье

Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца

Обновлено в 06:00
Технологии

В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс

Аэропорт Нарита станет первым в Японии, где планируется внедрение подобной автоматической регистрации.
Обновлено в 09:12
Авто

Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD

В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
Обновлено вчера в 03:31
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду

Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Общество

Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости

Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное