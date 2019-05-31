Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной РоссииРБК 07:48
В заявку сборной России на ближайшие международные матчи попали голкипер «Зенита» Андрей Лунев, вратарь «Локомотива» Гильерме, а также Антон Шунин из «Динамо» и Сергей Песьяков из «Ростова». Всего на июньские игры тренерским штабом были вызваны 30 футболистов.
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Происшествия
Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС
Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирины Александровой, взятой ранее под арест, оставил меру пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу прежней, отказав стороне защиты в удовлетворении жалобы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Принятое Huawei решение, по словам главного стратегического разработчика китайской компании, напрямую связано с внесением корпорации и 68 ее офисов в черный список США.
Обновлено в 07:17
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Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
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Следы кровяного допинга привели в итальянский биатлон
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Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
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Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
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В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
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Обновлено в 05:39
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
Песков о формировании рейтинга Путина: социологи часто ошибаются
Песков отметил, что в Кремле следят за данными соцопросов об одобрении деятельности властей, в том числе, при подготовке "прямых линий" с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Обновлено вчера в 23:14
Политика
Глава МИД Японии обсудит с Лавровым вопрос мирного договора
Министр иностранных дел Японии Таро Кано намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос мирного договора, сообщает 31 мая Yonhap.
Обновлено в 01:50
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
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В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
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Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
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Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов
Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.
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Джереми Хант не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
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Обновлено в 08:09
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA покажут этой осенью
В отличие от Audi Q2 и BMW X2, следующее поколение компактного кросса Mercedes начального уровня должно следовать примерно тому же рецепту, что и текущая генерация, по сути являясь более крупной версией хэтчбека A-класса.
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Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
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Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
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Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
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