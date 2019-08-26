Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс». Черчесов пояснил, что Чалов – игрок молодёжной сборной, у которой также впереди ответственные игры.

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ

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