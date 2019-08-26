Футбол
Ореанда-НовостиЧерчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс». Черчесов пояснил, что Чалов – игрок молодёжной сборной, у которой также впереди ответственные игры.
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Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Футбол
Интер — Лечче 4:0
Sports.ru 14:49
Космос
Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру 15:16
Здоровье
Врачи рассказали о преимуществах бороды для здоровья
Зарубежный врач Нор Ашикин Мохтар сообщил о плюсах отращивания бороды для здоровья.
Аргументы недели 10:17
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Футбол
Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро
По информации L`Equipe, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
Sports.ru 15:48
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 13:25
Политика
Трюдо выступил против возвращения России к G8
В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 14:08
Экономика
Греция с 1 сентября полностью отменит ограничения на движение капитала
Греческие власти были вынуждены ввести ограничения на движение капитала летом 2015 года, когда будущее страны в еврозоне оказалось под вопросом из-за крупных проблем в банковском секторе и усиления противоречий между Афинами и греческими кредиторами относительно условий предоставления помощи.
Финмаркет 11:17
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Лидеры G7 приняли итоговое заявление
По результатам саммита G7 во Франции в Биаррице участники Группы согласовали итоговое заявление.
Росбалт 14:04
Политика
На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий вчера в 12:30
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
АиФ Удмуртия вчера в 22:32
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15