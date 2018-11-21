Футбол

Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
РИА Новости
17:53

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России по футболу потерпела в матче Лиги наций с командой Швеции поражение, которое стало не обидным, а заслуженным, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Встреча прошла во вторник на "Френдс Арене" в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов.
РИА Новости17:53
Станислав Черчесов
Мы провели хороший чемпионат мира, хорошую Лигу наций. Поделили очки с первым местом. Но так как турнирное положение определяют личные встречи, в этот раз шведам немного больше повезло.
— Станислав Черчесов, футболистРБК 18:15

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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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