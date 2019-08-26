Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020РБК 05:33

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии и Казахстана.
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