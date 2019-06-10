Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командойRT на русском 06:20

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Команда Черчесова против Кипра, матчи Германии, Италии и Бельгии, а также уникальные шахматы. Все трансляции 11 июня

Матч ТВ17:01

«Меня обвиняли, что я промахнулся специально». Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Спорт-Экспресс17:05

«Хочу ответить Сеску на поле». Головин и Черчесов — о троллинге Фабрегаса и обращении Черышева

Sport24.ru06:50

Станислав Черчесов: В сборной России нет понятия «ротация состава»

Советский спорт09:32

Черчесов: Кипр? Я-то помню, что нельзя расслабляться. Игроки иногда забывают

Чемпионат06:35

Черчесов допускает изменения в составе сборной РФ по футболу в матче против киприотов

ТАСС07:28

Черчесов объяснил, почему в сборной России не меняются игроки

Спорт день за днем12:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Авто

С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Авто

Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России

По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге

Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.
Обновлено в 12:12
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Футбол

Болгария — Косово 2:3

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
ЖКХ

Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев

В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в Южном Бутово

По факту убийства мужчины на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело.
Обновлено 08 июня в 04:04
Общество

МВД хочет выплачивать по полмиллиона за «объективное освещение деятельности полиции»

Помимо полумиллиона рублей, лауреатам вручат нагрудной знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий». Премия МВД учреждена в 2003 году.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле начался после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано, сообщает свердловский главк МЧС.
Обновлено в 10:54
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

В Татарстане спустят на воду ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.
Обновлено в 03:57
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Наука

В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных

Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное